Fastweb ha esteso la compatibilità del suo servizio VoLTE, che permette di rimanere su rete 4G durante le chiamate senza effettuare lo switch alla rete 3G o 2G, a nuovi dispositivi Huawei, Oppo e Samsung.

Torna disponibile la lista degli smartphone compatibili con qualche novità

Il servizio, che ha iniziato ad essere offerto a partire da Agosto 2021, aveva una pagina informativa contenente tutti gli smartphone compatibili che risultava da tempo non più raggiungibile, nonostante rimanesse possibile consultarne i dettagli. Ora pare che la lista sia tornata, in alcuni casi, visibile pubblicamente sia dall’area clienti MyFastweb che da quella dedicata alle aziende. Fra le differenze della nuova pagina pubblica, è possibile notare una lista aggiornata degli smartphone compatibili.

Altra differenza notevole, è sicuramente la voce che attesta che il VoLTE è disponibile per “tutti i clienti Privati e Professionisti che hanno il servizio Voce attivo sul proprio numero di cellulare”, quindi non è più necessario essere sotto rete WindTre. In ogni caso, rimane necessario trovarsi sotto rete 4G o 5G, così come avere uno smartphone compatibile, per poter utilizzare il servizio che, specifica Fastweb, non è attivo in roaming internazionale. Per verificare se il proprio dispositivo è compatibile, l’operatore ha integrato un campo di testo che permette di inserire il proprio modello e verificarne così la compatibilità.

Fastweb estende la compatibilità a tantissimi smartphone

Fra i nuovi smartphone inseriti ci sono, ad esempio, Huawei P40 lite 5G, Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo e Oppo Reno 6 Pro 5G. Anche la lista dei dispositivi Samsung, già ampiamente presente, è stata aggiornata con l’aggiunta di Galaxy A02s, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy A32 5G, Galaxy A41, Galaxy A42 5G, Galaxy A52, Galaxy A70, Galaxy A72, Galaxy A80, Galaxy M21, Galaxy M22, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Fold, Galaxy XCover Pro e Galaxy Tab S7FE 5G.

Per utilizzare il VoLTE è necessario avere installato la versione più recente del sistema operativo e bisognerà inoltre riavviare il dispositivo dopo aver eseguito l’aggiornamento. La lista aggiornata, attualmente disponibile nella pagina dedicata nell’area cliente MyFastweb, comprende:

Huawei P40 lite 5G;

Oppo A54 (CPH2195);

Oppo A74 (CPH2197);

Oppo Find X3 Lite (CPH2145);

Oppo Find X3 Neo (CPH2207);

Oppo Find X3 Pro (CPH2173);

Oppo Reno6 Pro 5G (CPH2247);

Samsung Galaxy A02s (SM-A025G,DSN);

Samsung Galaxy A03s (SM-A037G,DSN);

Samsung Galaxy A12 (SM-A127F,DSN);

Samsung Galaxy A12 (SM-A125F,DSN);

Samsung Galaxy A20s (SM-A207M,DS);

Samsung Galaxy A22 (SM-A225F,DSN);

Samsung Galaxy A22 5G (SM-A226B,DSN);

Samsung Galaxy A30s (SM-A307FN,DS);

Samsung Galaxy A31 (SM-A315G, DS);

Samsung Galaxy A32 (SM-A325F,DS);

Samsung Galaxy A32 5G (SM-A326B-, DS);

Samsung Galaxy A41 (SM-A415F,DSN);

Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B,DS);

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN, DS);

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F,DSM);

Samsung Galaxy A72 (SM-A725F,DS);

Samsung Galaxy A80;

Samsung Galaxy M21 (SM-M215F,DSN);

Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV, DS);

Samsung Galaxy M30 (SM-M307FN, DS);

Samsung Galaxy M31 (SM-M315F, DS);

Samsung Galaxy M31s (SM-M317F, DSN);

Samsung Galaxy M32 (SM-M325FV,DS);

Samsung Galaxy S10;

Samsung Galaxy S10+;

Samsung Galaxy S10e;

Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F, DS);

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F,DS);

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G,DS);

Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B,DS);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 5G (SM-N976B);

Samsung Galaxy Note 10+;

Samsung Galaxy Note 10+ 5G;

Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 5G (SM-N981B,DS);

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B,DS);

Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F,DS);

Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B);

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Fold (SM-F900F);

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (SM-F916B);

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715FN, DS);

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C);

Samsung Galaxy Tab S7FE 5G (SM-T326B).

Nella lista sono presenti anche le eventuali varianti dual sim, indicate con la voce DS e, in alcuni casi, anche i codici del modello supportato. Se sul sito si prova a verificare la compatibilità di uno smartphone non ancora supportato, Fastweb assicura che l’elenco è in costante aggiornamento, invitando a riprovare nei prossimi giorni.

