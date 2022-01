Con il Google Pixel Feature Drop di dicembre 2021 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha introdotto per i possessori di Google Pixel 6 Pro una nuova funzionalità relativa alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB), ossia una soluzione appositamente studiata per consentire il rilevamento preciso della distanza e l’orientamento spaziale.

Con tale update il team di Google ha anche aggiornato Nearby Share, in modo da consentire agli utenti di trovare rapidamente i dispositivi con tecnologia UWB vicini e condividere con loro contenuti con un semplice tocco.

Google Pixel 6 Pro consentirà la gestione dell’UWB

In futuro la tecnologia UWB verrà sfruttata anche per le chiavi digitali delle auto, che oggi funzionano solo con lo standard NFC e un tocco fisico sulla maniglia della portiera del veicolo: così come è stato spiegato da Google lo scorso maggio in occasione di Google I/O 2021, la nuova soluzione a cui sta lavorando non richiederà nemmeno di estrarre lo smartphone dalla tasca per aprire lo sportello dell’auto.

Per gestire le funzionalità relative alla tecnologia UWB il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di introdurre un’apposita sezione nel menu delle Impostazioni, raggiungibile dagli utenti andando su Dispositivi connessi e selezionando Preferenze di connessione (si trova nella parte bassa della pagina, sotto Android Auto).

La connettività UWB viene disabilitata automaticamente quando ci si trova in modalità aereo e non può essere attivata in modo indipendente.

Ricordiamo che il Google Pixel Feature Drop di dicembre 2021 è stato rilasciato lo scorso mese e poi ritirato a causa dei problemi riscontrati dagli utenti con le chiamate e, pertanto, la maggior parte dei possessori di Google Pixel 6 Pro per sfruttare la tecnologia UWB e usufruire dei miglioramenti di Nearby Share dovrà attendere la fine di gennaio, quando il colosso di Mountain View rilascerà il prossimo aggiornamento di sicurezza.

