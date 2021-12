Nonostante Xiaomi 12 debba ancora essere messo in commercio è possibile, grazie al blog cinese Bilibili che ne ha pubblicato un video nel quale mostra lo smontaggio, capire com’è all’interno il modello Pro dell’azienda.

Xiaomi 12 Pro: ecco com’è fatto all’interno

Il video fornisce un primo sguardo agli interni di Xiaomi 12 Pro, mostrando la curata disposizione di ogni singolo componente. Il dispositivo mantiene una struttura a “sandwich” con un design a tre stadi dopo la rimozione del coperchio posteriore. Presente una pellicola per la dissipazione del calore, una lamina di rame e grasso al silicone, oltre a una piastra di ammollo super VC da 2900 mm2 per impedire al processore, in questo caso Snapdragon 8 Gen 1, di surriscaldarsi eccessivamente.

Il Mi 12 Pro è il primo smartphone dotato di un sensore Sony IMX 707 con stabilizzazione ottica dell’immagine 7P+ e, grazie a questo video, possiamo vedere il sensore per la prima volta. Inoltre è presente un sensore Samsung JN1 da 50 MP e un sensore ultragrandangolare sempre da 50 MP.



In termini di memoria flash e RAM, il video di smontaggio mostra che sia la RAM LPDDR5 che la memoria flash UFS 3.1 sono fornite da SK Hynix. Caratteristica impressionante invece sono gli altoparlanti crossover a quattro unità (alti + bassi) disposti in maniera diagonale su e giù. Il motore dell’asse X è un cerchio più grande della maggior parte dei telefoni Android, offrendo una vibrazione paragonabile a quella dell’iPhone.

Rivelata anche la soluzione di impronte digitali sotto il display, la quale si è dimostrata essere ultrasottile e più costosa.

