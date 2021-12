Manca poco al 4 gennaio, data in cui dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale in Cina della nuova serie Realme GT2. Abbiamo già alcune indicazioni preliminari sui telefoni della serie, e per quel che concerne le tecnologie innovative attese, potete dare un’occhiata a un nostro recente articolo, dove vi parliamo appunto delle nuove tecnologie che dovrebbero essere implementate sulla serie GT2.

Oggi, Realme, rilascia dei nuovi teaser con lo scopo di presentare i sistemi di gestione termica e raffreddamento a bordo dei suoi nuovi smartphone.

Realme presenta nuovi sistemi di raffreddamento

Considerando l’ormai certo utilizzo dell’ultimo nato di casa Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, e ben conoscendo i problemi del suo predecessore in ambito temperature, non stupisce che Realme si sia data particolarmente da fare per implementare un nuovo sistema di raffreddamento dedicato ai suoi dispositivi.

L’azienda ha condiviso, tramite il social network cinese Weibo, il teaser che vedete qui sopra, con lo scopo di mettere in evidenza il suo nuovo sistema di raffreddamento Diamond Ice Core Plus. Un sistema con tecnologia analoga era già stato utilizzato in passato su GT Neo2, ma ora è stata sviluppata una nuova variante migliorata.

Il produttore cinese afferma inoltre che i suoi dispositivi saranno dotati anche di un sistema di raffreddamento a liquido VC, quest’ultimo coprirà con la sua piastra un’area di 4129 mm², mentre il sistema Diamond Ice Core Plus avrà un’area di raffreddamento di 36761 mm². Il sistema a liquido VC andrà a coprire interamente la regione interessata dalla scheda madre e una buona parte dell’area della batteria.

Tutto ciò ha come scopo il mantenimento di basse temperature anche durante le attività più intense di gioco. Con il rilascio di ulteriori teaser Realme fa sapere di aver intenzione di introdurre una nuova modalità di gioco e prestazioni soprannominata GT Mode 3.0. Questa aiuterà a fornire le massime prestazioni possibili della GPU, senza andare ad impattare sulle temperature sviluppate dal dispositivo o sulle sue performance.