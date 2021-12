Manca ormai davvero poco alla presentazione dell’attesissima serie Xiaomi 12 e il colosso cinese continua a fornirci anticipazioni sulle principali caratteristiche dei suoi nuovi smartphone top di gamma.

E così nelle score ore Xiaomi ha annunciato che Xiaomi 12 Pro sarà il primo smartphone a usare il nuovo sensore Sony IMX707 nella propria fotocamera posteriore primaria (tale sensore può contare su una risoluzione di 50 megapixel, dimensione 1/1,28″, pixel da 1,22 μm e 2,44 μm).

Pare che tale sensore di immagine possa essere considerato come una sorta di restyling di Sony IMX700 (CIS dello scorso anno) e sarebbe dotato delle medesime specifiche, tanto che non vi sarebbero sensibili miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni offerte.

Con la sua nuova serie di smartphone di punta Xiaomi ha deciso di mettere da parte i sensori fotografici di Samsung e di affidarsi a quelli di Sony, sperando di riuscire a garantire agli utenti un miglioramento per quanto riguarda l’esperienza e ha sviluppato anche nuove funzioni software che sfruttano l’intelligenza artificiale (come Xiaomi Image Brain).

Tra i miglioramenti più evidenti vi dovrebbero essere quelli relativi agli scatti notturni e la seguente immagine comparativa diffusa da Xiaomi ci fornisce un assaggio di ciò che potremo attenderci dal nuovo sensore di Xiaomi 12 Pro:

Una fotocamera da 32 megapixel per i selfie di Xiaomi 12

Sempre nelle scorse ore Xiaomi ha annunciato che la fotocamera frontale di Xiaomi 12 farà affidamento su un sensore da 32 megapixel e che potrà contare su un filtro di bellezza integrato che utilizza un sistema di riongiovanimento della pelle con tecnologia GAN (ricostruisce i dettagli della pelle a livello di pixel per dare alla stessa un aspetto più giovane).

Ricordiamo che la tecnologia GAN è una soluzione basata su architetture algoritmiche che usano due reti neurali, dalla cui fusione ne viene creata una terza sintetica e che è molto utilizzata per la generazione di immagini, video e voci.

La probabile scheda tecnica

Nelle scorse ore sono anche emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Xiaomi 12:

display AMOLED da 6,28 pollici realizzato da TCL e dotato di un pannello con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, DC Dimming, HDR10+, colori a 12-bit e luminosità fino a 1.500 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

RAM LPDDR5 e memoria di archiviazione UFS 3.1

fotocamera frontale da 20 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 32 megapixel)

batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W

Appuntamento al 28 dicembre per la presentazione ufficiale dei nuovi super telefoni di Xiaomi.

