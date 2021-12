Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione ufficiale è in programma all’inizio del prossimo anno.

In particolare, nelle ultime ore ad essere al centro di diverse voci è stato Samsung Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe vantare un comparto fotografico posteriore con la medesima architettura del suo predecessore (sensore primario da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e 2 teleobiettivi da 10 megapixel).

Ciò non significa che il device non sarà in grado di garantire dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda la qualità di immagini e video, che saranno introdotti dal colosso coreano grazie ad ottimizzazioni software e all’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere in grado di catturare immagini e video con maggiore luminosità, colori migliorati e un più elevato quantitativo di dettagli e tra le sue feature vi sarebbero anche un sistema capace di garantire una stabilizzazione migliore del 58% (Wide Shift OIS) e funzionalità cinematografiche (colori Super HDR, Super ISO Pro, 68 miliardi di colori a 12 bit e video editing).

L’ottimizzazione raggiunta da Samsung con il sensore primario da 108 megapixel su Samsung Galaxy S22 Ultra pare abbia convinto il colosso coreano a rinviare al modello di generazione successiva l’introduzione del suo nuovo sensore da 200 megapixel: stiamo parlando di ISOCELL HP1, soluzione che dovrebbe garantire un notevole miglioramento per quanto riguarda la qualità, inclusa la registrazione di video a 4K e 8K con un più ampio angolo di visione.

Ecco il Samsung Galaxy S22 Ultra in rosso

Infine, dalla collaborazione tra Let’s Go Digital e il designer Technizo Concept, nelle scorse ore sono arrivate due nuove immagini rendering di un concept che ci mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto di Samsung Galaxy S22 Ultra in rosso (in particolare la colorazione Burgundy).

Ricordiamo che il colosso coreano ha già utilizzato in passato questa colorazione, tendente al bordeaux, su precedenti generazioni della serie Galaxy S (come Samsung Galaxy S8 e Galaxy S9). Sarà interessante scoprire se tale colorazione sarà disponibile a livello globale o se, al contrario, sarà limitata ad alcuni mercati.

