Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, il cui lancio ufficiale potrebbe essere stato posticipato a marzo.

Tra le indiscrezioni delle ultime ore vi è anche quella secondo cui il produttore coreano avrebbe in programma di lanciare Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ pure in una colorazione rosa che potrebbe avere come nome ufficiale “Pink Gold” (e non Rose Gold, come previsto in precedenza).

Ecco Samsung Galaxy S22 in Pink Gold

Lo staff di Let’s Go Digital, sulla base del presunto codice colore di questa versione di Samsung Galaxy S22 (ossia #E2B9B3), ha realizzato in collaborazione con il designer Snoreyn alcune immagini rendering che ci permettono di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo aspetto.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, la prossima generazione di smartphone di punta del colosso coreano sulla parte posteriore dovrebbe potere contare su un vetro antimpronta con uno strato di protezione migliore del 12,5% rispetto a quello usato sull’attuale serie e ovviamente anche i nuovi modelli saranno resistenti alla polvere e all’acqua (con certificazione IP68).

Tutti e tre i modelli della serie Samsung Galaxy S22 avranno una finitura opaca, grazie alla quale nel complesso dovrebbero rivelarsi anche meno scivolosi.

Per quanto riguarda le batterie, la versione base dovrebbe vantare un’unità da 3.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W), la variante Plus dovrebbe avere un’unità da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W) e il modello Ultra dovrebbe avere un’unità da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W).

Samsung Galaxy S22 Ultra, infine, dovrebbe essere commercializzato anche nella colorazione Burgundy, una tonalità di rosso già usata dal colosso coreano negli scorsi anni per altri modelli di fascia alta. Staremo a vedere.

