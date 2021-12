Continua l’incessante lavoro del team di WhatsApp per portare sempre più novità volte a migliorare costantemente la piattaforma di messaggistica. Una di queste, già intravista in una precedente beta, ora ha avuto dei ritocchi grafici in preparazione al suo rilascio futuro.

WhatsApp beta migliora l’interfaccia per la scelta dei destinatari

Da un po’ di tempo, precisamente dalla beta 2.21.25.6, WhatsApp sta lavorando alla possibilità di modificare i destinatari prima di inviare un file. Ora questa funzionalità, non ancora disponibile, ha ricevuto un restyling che, una volta disponibile, informerà a chi stiamo inviando i media.

Come è possibile vedere dallo screenshot, quando si invierà un media in una chat di WhatsApp si potranno scegliere diversi destinatari, incluso lo stato. Questa funzione, già disponibile nella fotocamera in-app, sarà espansa anche alle chat. Inoltre, anche se la funzionalità è stata scovata in WhatsApp per Android, la stessa verrà aggiunta anche nella versione per iOS.

Non si hanno ancora dettagli su quando questa feature dovrebbe arrivare essendo ancora in fase di sviluppo, ma se vorreste provare le novità in arrivo prima di tutti, come la nuova simpatica animazione per i cuori, vi basterà scaricare la versione beta aderendo al programma del Play Store o da APKMirror.

Siete contenti di questa modifica? Ditecelo con un commento.

