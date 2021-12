C’è da riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp l’enorme merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò non solo attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti ma anche e soprattutto grazie a tante funzionalità introdotte per rendere l’esperienza complessiva sempre più piacevole.

Tra le novità a cui sta lavorando il team del servizio di messaggistica vi è anche un’interfaccia ridisegnata per le chiamate vocali, le cui prime informazioni arrivano da una versione beta dell’app destinata ai dispositivi iOS.

La seguente immagine ci permette di osservare a confronto l’attuale interfaccia (a sinistra) e quella in fase di lavorazione (a destra), così da poter notare le differenze:

In pratica, il team di WhatsApp sta ridisegnando l’interfaccia delle chiamate vocali per un futuro aggiornamento con l’obiettivo di renderla più compatta e moderna, organizzando al meglio lo spazio disponibile e tale restyling potrebbe rivelarsi più piacevole soprattutto durante le chiamate di gruppo.

Anche se tale nuova UI al momento è comparsa soltanto in una versione beta di WhatsApp dedicata ai dispositivi iOS, sarà adottata pure sui device Android. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione degli utenti beta né quando potrebbe essere implementata in una release stabile dell’applicazione.

Come scaricare le versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le versioni della popolare app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

