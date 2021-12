Lo staff di DxOMark continua a testare Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e nelle scorse ore sotto la lente d’ingrandimento ci sono finiti i display dei due smartphone del colosso di Mountain View.

Il display di Google Pixel 6 si difende

Iniziando da Google Pixel 6, lo smartphone può contare su un pannello OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), densità di 411 ppi, aspect ratio in 20:9 e refresh rate a 90 Hz.

Nei test di DxOMark il display del telefono di Google è riuscito a conquistare 87 punti, grazie ai quali va a collocarsi al ventunesimo posto della speciale classifica, accanto ad Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Vivo X51 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 e Xiaomi 11T Pro.

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la luminosità (ritenuta accettabile nella maggior parte delle condizioni), la fluidità con i giochi e la fedeltà dei colori in condizioni di scarsa illuminazione e in interni. Tra gli aspetti negativi, invece, vengono segnalate la perdita di uniformità di colore e luminosità e la bassa luminosità durante la visione di contenuti in HDR10.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Più grande e più performante

Passando al fratello maggiore, il suo display può contare su un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 3.120 x 1.440 pixel, densità di 512 ppi, aspect ratio in 19,5:9 e refresh rate a 120 Hz.

Nei test condotti da DxOMark Google Pixel 6 Pro riesce a conquistare 90 punti, grazie ai quali si va a posizionare al sesto posto della speciale classifica, accanto ad Apple iPhone 13 mini e Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) e alle spalle di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (91 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la fluidità, la fedeltà dei colori (soprattutto in interni e in esterni all’ombra) e la luminosità nella maggior parte delle condizioni. Meno convincenti, invece, sono state la gestione della luminosità sotto la luce del sole e durante la visione di contenuti HDR10.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6