Il 2022 prenderà il via con l’arrivo di due attesissimi smartphone: il Samsung Galaxy S21 FE e il OnePlus 10 Pro (che non sarà accompagnato dal OnePlus 10). Entrambi gli smartphone, infatti, saranno svelati nel corso del prossimo mese di gennaio per poi arrivare sul mercato, con il nuovo Android 12, nelle settimane successive. Per il top di gamma di OnePlus, la notizia è ufficiale anche se manca ancora la data precisa di presentazione. Samsung, invece, non ha ancora ufficializzato alcun dettaglio sul Galaxy S21 FE. In questo caso, la data di presentazione è stata confermata dal sempre affidabile Evan Blass. Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito all’arrivo dei nuovi smartphone di Samsung e OnePlus a gennai:

Samsung Galaxy S21 FE sarà il primo Galaxy del 2022

Originariamente previsto per il secondo semestre del 2021, il Samsung Galaxy S21 FE è stato più volte vicino alla cancellazione (a causa della crisi dei chip) prima di ricevere l’ok definitivo alla sua produzione. Da settimane si parla di un possibile debutto ad inizio gennaio per il nuovo smartphone. Oggi, ad anticipare le conferme ufficiali di Samsung, ci ha pensato Evan Blass. L’insider ha sottolineato con un tweet la data del prossimo 11 gennaio, allegando alcuni render del nuovo smartphone.

Da notare che tale data potrebbe essere quella di avvio delle vendite (in alcuni mercati) per il nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Lo smartphone, infatti, potrebbe anche essere svelato ufficialmente in occasione del CES 2022 dove Samsung terrà un evento il prossimo 4 gennaio. Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S21 FE farà da collegamento tra la gamma S21 e i nuovi S22 (in arrivo probabilmente a febbraio). In Europa, lo smartphone è atteso con il SoC Snapdragon 888 supportato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh.

Da segnalare anche la presenza di tre fotocamere posteriori e della certificazione IP68. Lo smartphone presenterà dimensioni pari a 155,7 x 74,5 x 7,9 mm con un peso di 170 grammi. Lato software ci sarà, probabilmente, Android 12 con la nuova evoluzione della One UI. In Europa, il nuovo Samsung Galaxy S21 FE è atteso sul mercato con un prezzo di listino di partenza di circa 749 euro (versione 6/128 GB).

OnePlus 10 Pro arriva a gennaio è ufficiale

Anche il OnePlus 10 Pro è in arrivo nelle prossime settimane. Lo smartphone sarà presentato a gennaio come confermato, in queste ore, dal CEO di OnePlus, Pete Lau, tramite il suo account ufficiale Weibo. Lau non ha specificato la data di presentazione dello smartphone che, secondo precedenti rumors, verrà svelato il prossimo 4 di gennaio, in occasione dell’apertura del CES 2022, evento a cui prenderà parte anche OnePlus.

Lau ha confermato il debutto a gennaio del nuovo smartphone di OnePlus solo su Weibo e non sui social “occidentali”. L’ipotesi di un debutto commerciale in Cina a gennaio e in Europa tra marzo ed aprile resta ancora valida. Il lancio globale dello smartphone potrebbe non essere possibile a causa della carenza di semiconduttori e, quindi, dell’impossibilità di garantire scorte sufficienti per tutti i mercati.

Da notare, inoltre, che, secondo l’insider Yogesh Brar, OnePlus presenterà un solo smartphone a gennaio. L’azienda potrebbe svelare, quindi, il solo OnePlus 10 Pro rimandando la presentazione (ed il debutto commercial) del nuovo OnePlus 10 di qualche mese. Per l’insider, un nuovo smartphone della gamma OnePlus 10, ovvero il OnePlus 10 “non Pro”, potrebbe arrivare entro la fine del primo semestre del 2022. Sulla questione, di certo, ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che OnePlus utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sul nuovo OnePlus 10 Pro che potrà contare su di un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display sarà un’unità AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Quad HD+ e con refresh rate di 120 Hz. A completare la scheda tecnica troveremo una tripla fotocamera posteriore (OnePlus continuerà la partnership con Hasselblad), una batteria da 5.000 mAh ed il sistema operativo Android 12.