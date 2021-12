Realme ha rivelato qualche ulteriore anticipazione riguardante il nuovo smartphone flagship in arrivo, ossia Realme GT 2 Pro. Dopo i dettagli già svelati qualche giorno fa, oggi la casa cinese fornisce altri particolari in anteprima.

Il design di Realme GT 2 Pro è ispirato dalla sostenibilità

Il design di Realme GT 2 Pro è co-progettato da Naoto Fukasawa ed è ispirato alla carta: si tratta infatti del primo smartphone al mondo con design polimerico a base biologica. Il Realme Design Studio ha collaborato con il celebre designer giapponese per ricreare il Paper Tech Master Design per un prodotto che costituisca la “perfetta combinazione di funzionalità e sostenibilità, tecnologia ed estetica, modernità e tradizione“.

La carta è premium, pulita e leggera secondo l’azienda cinese, e Fukasawa ha utilizzato l’elemento della trama della carta portandone la bellezza e la naturalità a bordo dello smartphone. Per Realme è fondamentale un aspetto distintivo per tutti i suoi prodotti, ma l’ambiente non può essere sacrificato nel suo nome: ed è qui che la casa ha pensato di unire le due cose, fondendo stile e sostenibilità.

Nell’attesa della presentazione della gamma possiamo dare uno sguardo alla prima immagine ufficiale di Realme GT 2 Pro diffusa dall’azienda.

Realme GT 2 Pro e il resto della serie saranno svelati nel mese di gennaio 2022: restate sintonizzati per tutti i dettagli.

in copertina Realme GT 5G

