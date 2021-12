Lo scorso ottobre NVIDIA ha lanciato GeForce NOW RTX 3080 Experience, una soluzione dedicata agli appassionati di videogiochi che desiderano sfruttare un sistema che sia capace di garantire prestazioni di qualità elevata, con incluso lo streaming con supporto a 1440p e 120 fps su PC e Mac, a 120 fps su alcuni dispositivi Android e 4K HDR su NVIDIA Shield TV.

Al day one l’elenco degli smartphone effettivamente supportati per lo streaming a 120 fps includeva solo la serie Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE ma nelle scorse ore NVIDIA ha aggiunto a questi modelli Google Pixel 6 Pro, che si propone così come uno dei telefoni che gli appassionati di gaming potranno valutare come regalo di Natale.

Con Google Pixel 6 Pro il gaming di alta qualità è assicurato

Ad oggi, pertanto, gli smartphone supportati a 120 fps e risoluzione 1080p da NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 sono i seguenti:

Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B, SM-G781U, SM-G781U1, SM-G781W, SM-G7810, SM-G781N)

Samsung Galaxy S21 (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G9910)

Samsung Galaxy S21+ (SM-G996U, SM-G996U1, SM-G9960)

Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998U, SM-G998U1, SM-G9980)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986U, SM-N986U1, SM-N986W, SM-N9860, SM-N986N)

Google Pixel 6 Pro

Chi ha già sottoscritto un abbonamento a NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 può abilitare manualmente la riproduzione dei giochi a 120 fps nell’app GeForce NOW (andando nella pagina dedicata alle impostazioni e scegliendo la qualità dello streaming) e sfruttare i vari titoli AAA offerti da questo servizio.

NVIDIA ricorda che GeForce NOW richiede almeno 15 mbps per lo streaming a 720p e 60 o 120 fps e almeno 25 mbps per lo streaming a 1080p e 60 o 120 fps, raccomandando inoltre l’utilizzo di un router con supporto allo standard 5GHz. Per ulteriori informazioni sul servizio vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di NVIDIA (la trovate seguendo questo link) mentre per l’abbonamento basta andare sul sito ufficiale.

