L’operatore di telefonia mobile e fissa PosteMobile, ha da poco concluso la migrazione dalla rete WINDTRE a quella Vodafone. Anche grazie a questo cambiamento, la sua base di utenza è in costante crescita e il gruppo Poste Italiane registra, nel terzo trimestre 2021, un incremento di tutti i suoi settori.

Oggi vogliamo parlarvi di due novità attese per il 2022, che faranno felici i clienti dell’operatore.

I clienti avranno accesso al roaming internazionale su rete LTE

Il primo cambiamento, nonché il più rapido nel concretizzarsi, riguarda il roaming internazionale. Al momento i clienti dell’operatore possono sfruttare il roaming internazionale solo su rete 3G, PosteMobile è al lavoro per implementare il supporto alla copertura 4G degli operatori partner. Grazie ad una fonte anonima, interna a PosteMobile, pare che tale cambiamento avverrà entro la fine di gennaio 2022, al netto ovviamente di eventuali problematiche nei test che sono in corso al momento.

In arrivo il supporto alle chiamate VoLTE

Sono molti gli utenti dell’operatore che, dopo il passaggio dalla rete WINDTRE a quella Vodafone, lamentano una scarsa qualità delle telefonate. Questo problema è principalmente dovuto al fatto che l’operatore rosso, da marzo di quest’anno, ha completamente dismesso la sua copertura 3G, costringendo di fatto gli utenti PosteMobile ad effettuare chiamate in 2G.

Ora sono in corso i lavori per l’attivazione della tecnologia VoLTE (Voice over LTE) che consente all’utente di effettuare le chiamate sfruttando la connettività 4G, contemporaneamente al suo utilizzo per il traffico dati. L’attivazione di questo standard porterà ad un netto miglioramento della qualità delle telefonate.

Purtroppo al momento non ci sono tempistiche certe circa l’attivazione del nuovo standard, bisogna infatti considerare che l’implementazione di questa tecnologia per un MVNO non è semplice e richiede del tempo. Ad ogni modo l’intento dell’azienda è quello di renderla disponibile entro il primo trimestre del 2022.