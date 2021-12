MIUI 13 è la versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi basata su Android 12 e, in attesa del suo rilascio ufficiale, in programma per la fine di questo mese, in Rete continuano a susseguirsi anticipazioni sulle sue principali funzionalità.

E così nelle scorse ore è emerso il nuovo font Mi Sans, ossia il carattere scelto dal produttore cinese per MIUI 13 e che dovrebbe essere utilizzato al posto di Mi Lan Pro VF (Little Milan Pavilion Pro VF), quello usato sull’attuale interfaccia dell’azienda, mettendo ancora più in risalto le novità grafiche studiate dal team di sviluppatori di Xiaomi per l’interfaccia personalizzata.

Stando a quanto si apprende, i nuovi caratteri dovrebbero avere dei tratti più arrotondati con linee più morbide rispetto a quelli attuali, vantando così nel complesso un aspetto più moderno.

Inoltre il font contiene due caratteri speciali per i loghi di MIUI e di Xiaomi:

Ecco gli smartphone che riceveranno per primi MIUI 13

E sempre a proposito della nuova interfaccia personalizzata del colosso cinese, nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni sugli smartphone che dovrebbero farla esordire: potrebbero essere aggiornati a MIUI 13 già il 28 dicembre 2021 gli smartphone della serie Xiaomi 11 e due modelli di Redmi, ossia Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+.

In particolare, è interessante notare che nella prima “ondata” di device aggiornati vi potrebbe essere anche il modello di fascia media Xiaomi 11 Youth Edition oltre ai due telefoni di punta Xiaomi 11 e Xiaomi 11 Ultra.

A ricevere subito MIUI 13 dovrebbero esserci anche altri smartphone ma al momento non vi sono dettagli precisi e per scoprire quali saranno i “fortunati” sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza.

Ricordiamo che l’interfaccia MIUI 13 sarà rilasciata inizialmente per i device commercializzati in Cina mentre soltanto in un secondo momento sbarcherà anche su quelli venduti in altri mercati.

Leggi anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese