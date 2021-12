Il nuovo Huawei P50 Pocket si avvicina al debutto ufficiale e potrebbe arrivare anche in Europa. Lo smartphone sarà il primo flip phone pieghevole di casa Huawei e verrà presentato in via ufficiale il prossimo 23 dicembre, nel corso di un evento speciale in Cina. Si tratta di un progetto molto importante per la casa cinese che punta a riprendere la crescita nel settore smartphone già a partire dal 2022.

In attesa del debutto ufficiale, crescono le possibilità che il nuovo Huawei P50 Pocket arrivi sul mercato internazionale. Il progetto potrebbe non essere un’esclusiva della Cina. Lo smartphone è stato confermato anche dall’account Twitter di Huawei Mobile che, solitamente, non segue le novità dell’azienda per il solo mercato cinese. Il tweet definisce il nuovo progetto come “compatto e potente” e si chiude con un “coming soon” che anticipa il debutto futuro del progetto anche sul mercato internazionale.

Huawei P50 Pocket: specifiche al top ed Harmony OS

Il nuovo Huawei P50 Pocket sarà un flip phone molto simile al Galaxy Z Flip 3 ma, probabilmente, più grande. Lo smartphone, infatti, dovrebbe presentare un display pieghevole da 6.85 pollici (circa 1,5 pollici in più rispetto alla soluzione proposta da Samsung). Come mostrano le prime immagini promozionali del progetto, già diffuse in Cina ad una settimana dal debutto, sulla scocca esterna dello smartphone ci sarà anche un piccolo display secondario, di forma circolare, da 1 pollice.

Il secondo modulo circolare presente sulla scocca esterna del flip phone ospiterà il modulo delle fotocamere. Il Huawei P50 Pocket avrà una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 Megapixel supportato da due sensori secondari, uno da 13 ed uno da 8 Megapixel (probabilmente un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo). Sul comparto tecnico ci sono ancora pochi dettagli. Per ora, infatti, è confermata la presenza della ricarica rapida da 66 W ma non ci sono dettagli in merito alla capacità della batteria ed al modello di SoC utilizzato. Anche la dotazione di RAM e storage è da definire.

Uno degli elementi più interessanti del progetto sarà il software. Il nuovo Huawei P50 Pocket arriverà sul mercato con Harmony OS. Il sistema operativo sviluppato da Huawei arriverà in Europa nel corso del 2022 ed avrà nel nuovo Pocket uno dei suoi punti di riferimento. Come già emerso nelle scorse settimane, Huawei punta a portare sul mercato europeo anche il nuovo P50 Pro, svelato la scorsa estate in Cina.

Nei prossimi mesi, quindi, l’azienda potrebbe rinnovare completamente la sua gamma proponendo almeno due smartphone di fascia alta per sostenere la diffusione internazionale (anche su smartphone) del suo Harmony OS. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, la prossima settimana. L’appuntamento è fissato al prossimo 23 dicembre per la presentazione ufficiale.