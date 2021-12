Una sezione di YouTube che di solito non viene modificata da Google sta per ricevere qualche novità nell’app mobile. Stiamo parlando dell’interfaccia utente del canale YouTube che sta per ottenere qualche piccolo ritocco.

La home page del canale YouTube riceve una nuova intestazione

Le modifiche alla pagina principale del canale YouTube riguardano la sezione di intestazione che ora appare allineata centralmente anziché a sinistra.

Appena sotto il pulsante “Iscriviti” ora c’è una riga che include non solo il conteggio degli iscritti al canale, ma anche il conteggio dei video caricati.

Subito sotto è presente anche uno spazio dedicato a una breve descrizione del canale che può essere espansa e che porta il visitatore alla sezione informazioni del canale.

Che possa piacere o meno, il nuovo layout della home page del canale YouTube fa scivolare il video più recente o principale verso il basso spingendo la playlist “Caricamenti” quasi completamente fuori dalla schermata.

Tuttavia è pur vero che gli utenti generalmente non trascorrono molto tempo sulla home page di un canale YouTube quando utilizzano lo smartphone.

Queste modifiche sono state individuate nella versione 16.49.37 dell’app YouTube, ma non sembrano essere ancora visibili per tutti gli utenti, quindi potrebbe essere semplicemente l’ennesimo test lato server. Il team di YouTube sta inoltre testando una nuova grafica per il discusso pulsante “Non mi piace”.

