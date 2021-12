Il blog di Google annuncia che sul browser Google Chrome stanno arrivando alcune nuove funzionalità che semplificheranno l’esperienza degli acquisti natalizi, aiutando gli utenti a tenere traccia di ciò che desiderano acquistare in un modo ancora più pratico.

Ecco come utilizzare Google Chrome per un’esperienza di acquisto senza stress

1. Tracciare i cali di prezzo: Una nuova funzionalità per dispositivi mobili, disponibile questa settimana su Chrome per Android negli Stati Uniti, mostrerà il prezzo aggiornato di un articolo direttamente nella griglia delle schede aperte in modo da poter vedere facilmente se e quando il prezzo è sceso. Questa funzionalità verrà lanciata anche su iOS nelle prossime settimane.

2. Cercare con un’istantanea dalla barra degli indirizzi: se qualcosa attira la vostra attenzione in vetrina, ora è possibile cercare con Google Lens in Chrome per Android, toccando l’icona dell’obiettivo dalla barra degli indirizzi e avviando la ricerca con la fotocamera dello smartphone.

Prossimamente sarà anche possibile utilizzare Google Lens mentre si naviga in Google Chrome sul desktop, facendo clic con il pulsante destro del mouse su un prodotto o immagine e selezionando l’opzione “Cerca immagini con Google Lens” per visualizzare i risultati in una nuova scheda.

3. Riscoprire cosa c’è nel proprio carrello: A partire da Chrome su Windows e Mac negli Stati Uniti, ora è possibile aprire una nuova scheda e scorrere fino alla scheda “I tuoi carrelli” per visualizzare rapidamente qualsiasi sito in cui hai aggiunto articoli a un carrello acquisti.

4. Memorizzare le password: Google Chrome può aiutarvi a creare password uniche e sicure e a salvare i vostri dati di accesso per le visite future sui siti di shopping preferiti.

5. Semplificare la procedura di pagamento: salvando il proprio indirizzo e le informazioni di pagamento con la compilazione automatica, Chrome può compilare in un baleno i dettagli di fatturazione e spedizione, inoltre, quando si inseriscono le informazioni in un nuovo modulo, il browser chiederà se si desidera salvarle.

