Da ho. Mobile arrivano due nuove interessanti offerte dedicate agli utenti che decidono di dare fiducia a questo operatore telefonico virtuale che fa capo al gruppo Vodafone: stiamo parlando di ho. 6.99 50 Giga e di ho. 11.99 50 Giga.

Due nuove offerte per chi vuole passare a ho. Mobile

Iniziando da ho. 6.99 50 Giga, si tratta di una soluzione dedicata ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero e che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload), il tutto dietro il pagamento di un canone di 6,99 euro al mese. Il costo di attivazione di questa offerta è pari a 9 euro mentre per acquistare la nuova SIM gli utenti dovranno spendere 0,99 euro.

Per quanto riguarda ho. 11.99 50 Giga, tale offerta può essere attivata dai clienti che provengono da un altro operatore (in particolare da TIM, Kena Mobile, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload), il tutto dietro il pagamento di un canone di 11,99 euro al mese.

Il costo di attivazione è in promozione a 9 euro (29 euro nel caso in cui si provenga da Vodafone) e la SIM può essere acquistata anche in questo caso a 0,99 euro. In entrambi i casi i clienti ho. Mobile possono usare le due offerte in roaming anche nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito alle medesime condizioni nazionali (con un limite quantitativo per il traffico dati). Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

Attiva ho. Mobile 6,99 euro sul sito ufficiale

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE