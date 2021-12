Google di solito aspetta almeno qualche anno prima di decidere di chiudere definitivamente un progetto, ma il servizio Museletter in sperimentazione nell’Area 120 sta per stabilire un nuovo record.

Museletter consente agli utenti di creare newsletter e condividerle con gli abbonati in modo simile a Twitter/Revue. Il servizio è stato aperto in accesso anticipato a settembre e non ha nemmeno avuto il tempo di essere lanciato al pubblico, in quanto terminerà il 20 dicembre.

Il servizio sperimentale Museletter terminerà il 20 dicembre

I motivi per cui il progetto Museletter verrà chiuso non sono noti, ma per ora rappresenta uno degli esperimenti più brevi di sempre di Google.

Poiché gli strumenti di creazione di contenuti rivolti al pubblico non hanno nemmeno visto la luce, non ci sono dati utente di Museletter da esportare.

Dobbiamo ricordare che Area 120 è la divisione sperimentale di Google dove molti progetti falliscono senza cerimonie, mentre quelli ritenuti promettenti vengono lanciati come servizi o prodotti che tuttavia possono comunque terminare a un certo punto, come ad esempio Inbox by Gmail.

Tra i vari esperimenti, sembra che Google stia sviluppando un sistema operativo per la realtà aumentata, dal momento che secondo recenti voci di corridoio il colosso di Mountain View starebbe assumendo personale da dedicare alla creazione di un “sistema operativo in realtà aumentata” per un non meglio specificato “dispositivo AR innovativo”.

Potrebbe interessarti: L’aggiornamento di dicembre ha portato un fastidioso bug su alcuni Google Pixel