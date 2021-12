Google ha sempre mantenuto un certo riserbo circa un suo eventuale dispositivo per la realtà aumentata, ma ora pare che stia assumendo personale da dedicare alla creazione di un “sistema operativo in realtà aumentata” per un non meglio specificato “dispositivo AR innovativo”.

Google cerca personale per lo sviluppo di un OS in realtà aumentata

È recente la notizia che Mark Lucovsky, ex General Manager per i sistemi operativi presso Oculus VR/Meta, sia ora alla guida del “team per il sistema operativo per la realtà aumentata di Google“.

In realtà Lucovsky aveva già lavorato in Google dal 2004 al 2009, e prima ancora per Microsoft nei 16 anni precedenti.

Ci sono diverse posizioni lavorative aperte al momento, nelle quali si può leggere che “Il nostro team sta costruendo i componenti software che controllano e gestiscono l’hardware sui nostri prodotti di realtà aumentata (AR). Questi sono i componenti software che girano sui dispositivi AR e sono i più vicini all’hardware. Poiché Google aggiunge prodotti al portafoglio AR, il team di OS Foundations è il primo team software a lavorare con il nuovo hardware” (Sviluppatore software senior, sistema operativo integrato, realtà aumentata)

Sempre dagli annunci è possibile notare come sia in cantiere un nuovo dispositivo AR, infatti:

Come parte del team, sarai responsabile del software complessivo del dispositivo fotocamera per un dispositivo AR innovativo (Ingegnere software senior, fotocamera, sistema operativo in realtà aumentata).

In questo ruolo, guiderai la progettazione e svilupperai un framework di input per una piattaforma incorporata in tempo reale che costituirà la base per le esperienze AR di prossima generazione. Sarai responsabile del software complessivo del dispositivo di input per un dispositivo AR innovativo (Senior Software Developer Tech Lead, Input, Realtà aumentata).

Il nostro obiettivo è rendere l’informatica immersiva accessibile a miliardi di persone tramite dispositivi mobili e il nostro obiettivo continua a crescere ed evolversi.Il team AR rende l’informatica più percettiva, immersiva e accessibile. In questo ruolo, sarai responsabile della creazione e dell’ottimizzazione del software di basso livello su cui si basano i nostri prodotti (Ingegnere software senior, Embedded ML, sistemi operativi in ​​realtà aumentata).

Tra i requisiti per lavorare a questo nuovo progetto ci sono la “Comprensione del kernel Linux e del modello di driver” e “l’esperienza di sviluppo del sistema operativo in tempo reale (RTOS)”. Tutte le posizioni lavorative ricercate sono localizzate negli Stati Uniti.

Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più sui progetti di Google.