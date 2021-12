Il colosso coreano ha confermato la sua presenza al CES 2022 di Las Vegas, annunciando per il 4 gennaio il suo discorso di apertura. L’idea di Samsung è quella che “la tecnologia dovrebbe esistere per l’umanità e la Terra” e infatti il tema del suo keynote sarà “Insieme per il domani”.

Durante l’evento Samsung dimostrerà come sia possibile aiutare a costruire un pianeta più sostenibile e darà dimostrazione di esperienze personalizzate e connesse per arricchire la vita delle persone.

Oltre ai nuovi prodotti, pare che l’azienda voglia introdurre le sue ultime innovazioni in ambito tecnologico per aiutare gli utenti nel loro stile di vita, mettendo a loro disposizione servizi personalizzati e ottimizzati insieme a migliori esperienze di interconnessione.

Cosa possiamo aspettarci dal CES 2022?

Pare ormai scontato che tra i prodotti che Samsung presenterà al CES ci sarà Galaxy S21 FE, grazie alle precedenti indiscrezioni conosciamo già la scheda tecnica e abbiamo anche la possibilità di portarci avanti acquistando le cover. Inoltre, come potete vedere dalla galleria qui sopra, sono stati diffusi i render stampa leaked da @evleaks, che ci confermano in maniera attendibile il design dello smartphone.

Ma la gamma di prodotti che il colosso coreano ha intenzione di presentare è ampia, oltre a una nuova serie di tablet Galaxy ci si aspetta una nuova gamma di elettrodomestici su misura. Non mancheranno anche i televisori, dovrebbero infatti essere introdotti nuovi modelli di TV QLED, Mini-LED, Micro-LED e QD-OLED, mentre per la serie Galaxy S22 pare che dovremo attendere il mese di febbraio.

Il discorso di apertura di Samsung al CES 2022 si terrà al Venetian’s Palazzo Ballroom di Las Vegas, l’oratore sarà Jong-Hee Han vice presidente, CEO e capo della divisione Device eXperience di Samsung. Comincerà alle ore 18:30 PST (Pacific Standard Time) del 4 gennaio, ovvero le 03:30 del 5 gennaio per noi europei.