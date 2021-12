Realme presenterà in anteprima mondiale tre tecnologie innovative in occasione del GT 2 Series Special Event. Il produttore di smartphone in più rapida crescita al mondo si pone come leader nell’innovazione del settore.

In anteprima mondiale, il prossimo 20 dicembre Realme annuncerà tecnologie all’avanguardia nei materiali eco-compatibili, in ambito fotografico e nella tecnologia della comunicazione.

Realme annuncia il GT 2 Series Special Event

Tecnologie all’avanguardia, design di tendenza e accessibilità per i clienti giovani sono le caratteristiche principali sulle quali Realme si concentra. Il marchio di smartphone Android è entrato in poco tempo nei migliori sei della classifica mondiale e continua a mantenere un forte slancio nell’espansione globale.

Nella prima serie di smartphone Realme premium la società collaborerà ancora una volta con il designer industriale di fama mondiale Naoto Fukasawa per trovare la perfetta combinazione di tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità.

Inoltre, Realme e Naoto Fukasawa opereranno nel pieno rispetto dell’ambiente utilizzando materiali ecologici innovativi, una novità assoluta nel campo degli smartphone.

Questo permetterà di ridurre le emissioni di carbonio del 63% per Kg, pur rimanendo i prodotti resistenti e durevoli come quelli realizzati impiegando materiali tradizionali. Ulteriori informazioni sull’evento GT 2 Series Special Event saranno svelate molto presto.

