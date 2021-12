Lo scorso mese il colosso coreano ha rilasciato per il suo Galaxy S21 Ultra (qui la nostra recensione) l’applicazione Expert RAW, che consente ai possessori dello smartphone di utilizzare la modalità Pro con tutti i sensori fotografici, inclusi i teleobbiettivi da 3x e 10x.

L’applicazione consente all’utente di utilizzare la modalità Pro in modo da regolare manualmente l’esposizione, la messa a fuoco, l’ISO e la velocità dell’otturatore. Permette inoltre di regolare luci, ombre, saturazione e tinta, offre supporto HDR e la possibilità di salvare le foto scattate nei formati Lossless JPG e 16-bit Linear DNG RAW.

Samsung rilascia un aggiornamento per Expert Raw

Samsung ha da poco rilasciato un aggiornamento per la sua app Expert RAW portandola alla versione 1.00.00.16. La nuova versione, oltre a risolvere alcuni bug, migliora la qualità delle immagini delle foto e introduce un nuovo design per l’interfaccia utente per l’apertura delle foto nell’app Adobe Lightroom.

Tra le novità possiamo notare una migliore qualità delle immagini JPG in condizioni di scarsa luminosità, inoltre Samsung è al lavoro per migliorare il problema delle sfocature che apparivano ai bordi delle immagini DNG. In ultimo l’aggiornamento risolve anche il problema che impediva l’esecuzione dell’applicazione dopo averla scaricata.

Il produttore annuncia inoltre, sul forum Samsung Members, che con il prossimo aggiornamento risolverà altri due problemi: quello dei pixel difettosi che appaiono quando si scatta una foto con i sensori 3x e 10x e quello legato ai problemi durante l’utilizzo dell’esposizione manuale.

Ricordiamo che al momento Expert RAW è disponibile solo per Samsung Galaxy S21 Ultra, nonostante ciò Samsung ha dichiarato di essere al lavoro per portare l’applicazione anche su altri modelli. Considerando la potenza di calcolo richiesta dall’applicazione per funzionare è logico aspettarsi che verrà introdotta solo su dispositivi di fascia alta.

