Anche senza la possibilità di archiviazione illimitata di foto e video, Google Foto continua ad essere un servizio di riferimento per la gestione delle immagini e dei video, in particolare su smartphone. Google continua a rinnovare ed ottimizzare il suo servizio introducendo, di volta in volta, piccole novità in grado di arricchire i contenuti dell’applicazione e di rendere la vita più semplice agli utenti.

Nuovo menu di scelta rapida

In queste ore Google Foto sta iniziando a registrare il debutto di una nuova funzione. Google sta infatti implementando un nuovo menu di scelta rapida che compare, in sostituzione di quello precedente, quando si selezionano le immagini (per cancellarle, copiarle, modificarle etc.). Il nuovo menu di Google Foto è decisamente più completo, includendo più opzioni e rendendo più chiaro il funzionamento delle varie funzioni a disposizione dell’utente.

La novità introdotta da Google si traduce in un menu posizionato nella parte inferiore dello schermo che, dopo aver selezionato le immagini, scorre verso l’alto proponendo all’utente varie opzioni da utilizzare. In questo modo, diventa più semplice e intuitivo effettuare operazioni come la condivisione o l’archiviazione delle immagini. Anche la modifica, lo spostamento nella cartella privata o l’aggiornamento delle informazioni (come la posizione) della foto evidenziata sarà più semplice.

Questa novità di Google Foto è stata rilevata in una delle ultime versioni stabili dell’applicazione per Android (5.70.0.413477203) e viene introdotta lato server, senza un aggiornamento dell’app da scaricare. Il nuovo menu rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di sviluppo dell’app.

Google continua, infatti, ad arricchire le funzioni di Google Foto. Nonostante la perdita della sua funzionalità principale (l’upload illimitato delle foto non è più attivo da diversi mesi), l’applicazione continua ad essere un riferimento per milioni di utenti e nuovi strumenti di gestione del proprio catalogo di foto e video sono sicuramente ben accetti.