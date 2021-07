In seguito alla riprogettazione basata su Google TV avviata all’inizio di quest’anno, su Android TV sono in arrivo altre funzionalità dalla piattaforma, incluso il supporto per la watchlist e altro ancora.

Un nuovo update della schermata iniziale di Android TV aggiunge tre funzionalità ai dispositivi supportati, come NVIDIA Shield TV, varie Smart TV Hisense e Sony e praticamente tutto ciò che non consiste in un Chromecast.

Android TV aggiunge watchlist e i consigli da Google TV

La più rilevante di queste nuove funzionalità riguarda il fatto che ora Android TV ha accesso alla lista di controllo del vostro account Google e visualizzerà la vostra lista di titoli attuale come una riga nella scheda “Scopri”, inoltre qualsiasi contenuto mostrato in questa scheda offrirà un’opzione per aggiungerlo o rimuoverlo dalla lista di controllo tramite una pressione prolungata, anche utilizzando altri dispositivi, la Ricerca Google o l’app mobile di Google TV.

Un’altra funzionalità in arrivo da Google TV è la possibilità di ottimizzare i contenuti consigliati nella scheda “scopri” attraverso un’opzione simile a Tinder utilizzabile per esprimere il proprio gradimento di un film o un programma TV specifico.

Infine, Google aggiunge ad Android TV anche le pagine di dettaglio immersive che sono essenzialmente dei trailer che verranno riprodotti sulla schermata iniziale quando si accede a determinati contenuti, tuttavia questa funzionalità può essere attivata e disattivata andando in Impostazioni > Preferenze dispositivo > Schermata principale > Abilita anteprime video. Google afferma che questi aggiornamenti verranno distribuiti a partire da questa settimana.