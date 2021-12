Sul Google Play Store arrivano un paio di novità all’interno delle impostazioni, che vanno un po’ a perfezionare la funzione di aggiornamento e rendere più immediato l’accesso al supporto. Non si tratta di uno stravolgimento come quello pensato per la versione web, ma vale comunque la pena andare a scoprire di che si tratta più nel dettaglio.

Novità per il Google Play Store: aggiornare e accedere al supporto ora è più semplice

Nelle ultime versioni del Google Play Store sono apparse due novità, accessibili all’interno delle impostazioni dell’app, nella sezione “Informazioni”. Si tratta di “Aggiorna il Play Store” e di “Scopri di più“: la prima permette di cercare e installare aggiornamenti per l’app in modo più immediato rispetto a prima, quando era necessario premere sulla versione dell’app stessa; la seconda porta invece alla pagina di supporto, utile per saperne di più sui termini di servizio di Google e tanto altro.

Si tratta come spesso capita di novità introdotte lato server e disponibili presumibilmente a partire dalla versione 28.0.34 che vedete qui sopra. Per il resto non sembrano esserci ulteriori cambiamenti, ma vi invitiamo eventualmente a segnalarli nel solito box qui in basso. Vi eravate già accorti di queste due piccole novità del Google Play Store?

