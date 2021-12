Occasionalmente Google regala alcuni euro di credito ai propri utenti, da spendere sul Google Play Store per l’acquisto di applicazioni, giochi o altri contenuti.

In queste ore alcuni fortunati utenti stanno ricevendo una notifica all’interno del Google Play Store che comunica loro la disponibilità di 1 euro in regalo, che può immediatamente essere riscosso.

L’offerta, come riportano i termini completi, è disponibile solo per alcuni utenti in base allo storico degli acquisti e il credito ottenuto deve essere speso entro il 23 dicembre 2021. L’euro di credito può essere utilizzato per acquistare applicazioni e giochi, anche tramite acquisti in-app, il cui prezzo di acquisto è maggiore di 1 euro.

Il credito può essere utilizzato anche per acquisti in-app, come detto, fermo restando che anche in questo caso la spesa deve essere superiore a 1 euro. Lo sconto viene applicato da Google al momento del pagamento attraverso il Google Play Store e, ovviamente, può essere usato solo in un’unica soluzione.

Avete ricevuto anche voi il credito da Google? Si tratta di un credito di 1 euro o Google è stata più generosa nei vostri confronti? Il box dei commenti è a vostra disposizione per raccontarci la vostra esperienza.