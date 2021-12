OnePlus apre dicembre 2021 con le proposte del suo ottavo anniversario, che proseguiranno per tutto il mese. Si inizia con una serie di offerte valide fino all’8 dicembre, accompagnate da alcuni coupon che permettono di risparmiare qualche euro extra.

Smartphone OnePlus in offerta con coupon extra

Le iniziative OnePlus per il suo anniversario partono oggi con alcuni interessanti sconti sugli smartphone (e non solo), ma proseguiranno con ulteriori proposte il 9, il 14, il 16 fino ad arrivare al culmine il 17 dicembre, quando saranno disponibili “sconti unici”. Queste sono le attuali offerte OnePlus:

In aggiunta, come comunicato da OnePlus, sono disponibili alcuni codici sconto aggiuntivi per alcuni modelli:

DEC8YEARS700 : extra sconto del 10% su OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 12-256 GB (fino al 31 dicembre)

: extra sconto del 10% su OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 12-256 GB (fino al 31 dicembre) DEC8YEARS500 : extra sconto dell’8% su OnePlus 9 8-128 GB (fino al 31 dicembre)

: extra sconto dell’8% su OnePlus 9 8-128 GB (fino al 31 dicembre) DEC8YEARSOP8T : extra sconto di 50 euro su OnePlus 8T (fino all’8 dicembre)

: extra sconto di 50 euro su OnePlus 8T (fino all’8 dicembre) DEC8YEARS400 : extra sconto del 5% su OnePlus 8T (dall’8 al 31 dicembre) e fino al 31 dicembre su OnePlus Nord 12-256 GB

: extra sconto del 5% su OnePlus 8T (dall’8 al 31 dicembre) e fino al 31 dicembre su OnePlus Nord 12-256 GB DEC8YEARSNORDCE : extra sconto di 20 euro su OnePlus Nord CE 5G (fino al 31 dicembre)

: extra sconto di 20 euro su OnePlus Nord CE 5G (fino al 31 dicembre) DEC8YEARS200 : extra sconto del 3% su OnePlus Nord 8-128 GB (fino al 31 dicembre)

: extra sconto del 3% su OnePlus Nord 8-128 GB (fino al 31 dicembre) DEC8YEARS15: extra sconto del 15% su OnePlus Buds Pro e OnePlus Watch

Per accedere a tutte le offerte OnePlus di questi giorni potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se avete già deciso di approfittarne.

Scopri tutte le offerte OnePlus

Leggi anche: recensione OnePlus Nord CE 5G