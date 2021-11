Durante la presentazione di Google Stadia poco più di due anni fa, il colosso di Mountain View aveva attirato l’attenzione di numerosi streamer per via della possibilità di effettuare lo streaming diretto su YouTube senza utilizzare un software alternativo. A distanza di molti mesi, diversi utenti stanno notando la possibilità di fare partire lo streaming diretto su YouTube a risoluzione 4K tramite Google Stadia, ovviamente senza software esterni.

Arriva lo streaming diretto in 4K su YouTube

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sembra che la funzionalità sia legata al gioco avviato sulla piattaforma di Google: se, infatti, il gioco supporta la risoluzione 4K a 60 FPS con HDR, allora lo streaming verrà automaticamente riprodotto su YouTube alla medesima risoluzione; in caso contrario, invece, lo streaming si limiterà automaticamente alla massima risoluzione supportata dal gioco in esecuzione.

Diversi utenti hanno mostrato un esempio di riproduzione in 4K su YouTube con Red Dead Redempion 2, mentre un altro utente ha visto lo streaming spingersi al massimo a risoluzione 1440p a 60 FPS. Non è ancora chiaro quando Google deciderà di estendere le funzionalità legate allo streaming su YouTube come il supporto alle webcam, ma la possibilità di far partire lo streaming a risoluzione 4K a 60 FPS è una bella aggiunta per la piattaforma.

