Quest’oggi, 29 novembre 2021, Kena Mobile, second brand di TIM da poco incoronato come migliore operatore MVNO dall’ITQF, svela la nuova promozione Kena TIMVISION Smart che offre agli utenti la possibilità di usufruire di TIMVISION con DAZN con i primi 3 mesi gratuiti.

Arriva Kena TIMVISION Smart con 3 mesi gratuiti

Entrando nel dettaglio, la nuova promozione di Kena Mobile è disponibile al costo promozionale di 0 euro al mese per i primi tre mesi, per poi passare a 19,99 euro (dal 4° al 12° mese) e, solo dal 13° in poi, al prezzo pieno di 29,99 euro al mese.

Ecco cosa comprende l’offerta Kena Mobile TIMVISION Smart:

TIMVISION con incluso Eurosport Player per i primi 12 mesi dal valore di 6,99 euro al mese;

Infinity+ dal valore di 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi;

DAZN dal valore di 29,99 euro al mese;

1 GB di traffico dati su rete 4G ogni mese con una velocità massima in download pari a 60 Mbps e fino a 30 Mbps in upload.

Una volta sottoscritta la nuova promozione tramite l’app mobile, il sito o i rivenditori autorizzati, il cliente riceverà sulla propria email i vari link di registrazione a TIMVISION, Infinity+ e DAZN.

Infine, ricordiamo che in caso di recesso anticipato bisognerà saldare la rateizzazione del contributo di attivazione fino alla scadenza naturale; in fase di chiusura si potrà indicare all’operatore la propria volontà di pagare le rate residue in un’unica soluzione.

