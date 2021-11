Balmuda Phone è il primo smartphone compatto di un produttore di tostapane

Il nome Balmuda Phone probabilmente non vi dice nulla, ebbene sappiate che si tratta di un nuovo smartphone Android dalle dimensioni compatte annunciato con un evento stampa tenutosi a Tokyo da Balmuda, una società di elettrodomestici nota soprattutto per i propri tostapane.

Balmunda Phone: particolarità e caratteristiche tecniche

Annunciato dal CEO Gen Terao, è il primo prodotto della nuova divisione Balmuda Technologies e si fa notare soprattutto per il display da meno di 5 pollici (4,9″ in 16:9, una mosca bianca nel panorama Android) e le forme, che gli conferiscono un aspetto generale diverso dagli smartphone attualmente più diffusi (la cover posteriore è in policarbonato) e piuttosto elegante.

Per quanto riguarda la diagonale dello schermo, qualche mese fa vi avevamo proposto un confronto tra i compatti Android in circolazione: la sfida coinvolgeva Google Pixel 5, ASUS ZenFone 8 e Samsung Galaxy S21, tutti con display intorno ai 6″. Per trovare uno smartphone dalle specifiche tecniche dignitose e una diagonale inferiore ai 5″ bisogna per guardare all’iPhone SE 2020 di Apple. Rispetto al melafonino “low cost“, Balmuda Phone ha un display leggermente più grande (4,9 pollici contro 4,7 pollici) ma è complessivamente più piccolo.

Ecco la scheda tecnica completa di Balmuda Phone:

display da 4,9″ con risoluzione Full-HD (1080p) in 16:9 con 449 ppi

SoC Qualcomm Snapdragon 765 con GPU Adreno 620

6 GB di RAM

128 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 48 megapixel, apertura f/1,8

fotocamera anteriore (racchiusa in un foro nel display) da 8 megapixel, apertura f/2,0

sensore di impronte digitali

certificazione IP44

connettività 5G, LTE, GSM, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 3.0

batteria da 2.500 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless

sistema operativo Android 11

dimensioni di 123 x 69 x 13,7 mm

peso di 138 grammi

Prezzo e disponibilità

Balmuda Phone arriva nelle due colorazioni bianca e nera e sarà disponibile all’acquisto esclusivamente in Giappone al prezzo di listino di ¥104,800 (circa 818 euro al cambio attuale). Al momento non ci sono informazioni in merito ad una commercializzazione internazionale.

