HONOR 50 Lite, presentato sul mercato italiano a metà novembre di quest’anno, è disponibile all’acquisto in Italia sul sito ufficiale.

Con un design pulito e ben realizzato, lo smartphone di fascia media può contare su un display FullView da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, connettività 4G LTE con Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e NFC. Sul retro troviamo una fotocamera quadrupla con sensore principale da 64 MP, mentre la batteria da 4300 mAh supporta la ricarica rapida SuperCharge da 66 W. Il sistema operativo è Android 11 con il pieno supporto ai servizi Google (GMS), come avevamo visto anche nella nostra recensione di HONOR 50.

Ricordiamo che lo smartphone è disponibile sul sito ufficiale di HONOR – link in calce – da oggi, 26 novembre, e fino al 3 dicembre nelle colorazioni Deep Sea Blue e Midnight Black al prezzo di 299,90 euro. Dal 3 dicembre, invece, sarà disponibile all’acquisto anche presso gli operatori TIM, WINDTRE e anche su Amazon.

Le altre promozioni del Black Friday HONOR

Continuano sullo store ufficiale HiHonor, le offerte già attivate la scorsa settimana dalla compagnia cinese. In particolare sono ancora validi i tanti sconti su HONOR 50, nella versione 6-128 GB e in quella 8-256 GB, con uno sconto aggiuntivo di 220 euro utilizzando il nostro codice esclusivo ATUTTOANDROIDB valido fino al 30 novembre. Ecco i link per l’acquisto:

Se invece state cercando un nuovo notebook vi segnaliamo HONOR MagicBook Pro AMD, che fino al 30 novembre è scontato di ben 200 euro e può essere acquistato a 617,40 euro invece di 899,90 euro, utilizzando questo link e inserendo il coupon A5PROCOFF prima di procedere al pagamento.

Interessante anche l’offerta per acquistare HONOR MagicBook X15, che grazie all’offerta di lancio valida fino al 29 novembre può essere vostro a 549,90 euro su Amazon. È dotato di un’ottima batteria, memoria a doppio canale e sistema di raffreddamento sovradimensionato per sostenere qualsiasi carico di lavoro.

Non dimenticate gli smartwatch, con HONOR Magic Watch 2 disponibile in due diverse misure e colorazioni, tutte vendute allo stesso prezzo per non scontentare nessuno:

HONOR offre inoltre un ulteriore sconto di 20 euro per tutti gli ordini superiori ai 500 euro. Non vi resta che visitare il link sottostante per accedere alla pagina speciale dedicata al Black Friday di HONOR per scoprire tutte le offerte ancora valide, in attesa di quelle del Cyber Monday.

