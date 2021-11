Dopo i vari render che ci hanno dato un’idea piuttosto precisa di come sarà il prossimo smartphone di punta di Samsung, Galaxy S22 Ultra, ora i leak si concentrano sul suo hardware, che perlomeno dal punto di vista del modulo fotografico, non dovrebbe essere di certo una rivoluzione. Il leak proviene dal “solito” Ice Universe, leaker che spesso offre informazioni affidabili riguardanti il mondo del gigante sudcoreano, il quale ha anticipato che anche quest’anno Samsung adotterà 4 fotocamere per il proprio smartphone ammiraglio.

Nel dettaglio quindi il telefono dovrebbe far novero di un sensore principale da 108 MP, un sensore da 12 MP per gli scatti grandangolari e due da 10 MP, uno dedicato allo zoom 3X e l’altro allo zoom 10X in quanto dotato di lenti a periscopio. Il sensore principale probabilmente non sarà esattamente lo stesso presente su Galaxy S21 Ultra, piuttosto una sua versione rifinita visto che avrà un’apertura di f/1.8, 1/1.33 di focale e pixel da 0,8 μm. I due moduli da 10 MP useranno dei nuovi sensori Sony anche se avranno caratteristiche piuttosto simili a quelle dello scorso anno.

Se qualcuno sperava che la fotocamera grandangolare sul nuovo Galaxy S22 Ultra sarebbe migliorata, purtroppo rimarrà deluso, visto che secondo il leak dovrebbe essere esattamente lo stesso di Galaxy S21 Ultra. Se la versione Ultra non dovrebbe quindi vedere grossi miglioramenti, questi dovrebbero invece arrivare per le versioni base e Plus, che dovrebbero ricevere il sensore principale da 50 MP GN5. La nuova serie Galaxy S22 dovrebbe essere presentata all’inizio del prossimo anno, con un evento Galaxy Unpacked previsto per il 6 febbraio.