Da più di dieci anni i dispositivi animati dalla piattaforma Snapdragon hanno portato agli utenti le tecnologie più nuove, innovative ed intuitive nell’esperienza mobile; tutto ciò ha contribuito nel tempo ad integrare la piattaforma in un vasto ecosistema e a farla diventare leader del settore, la preferenza dei produttori per Snapdragon ha continuato a crescere.

Nel mondo ci sono attualmente più di due miliardi di dispositivi che utilizzano questo processore, con una community che vanta più di 3,5 milioni di utenti che condividono idee ed opinioni. Gli sforzi profusi dal produttore hanno consentito di espandersi in diverse categorie di dispositivi quali indossabili, tablet, pc e automobili non limitandosi più soltanto agli smartphone ed integrando per esempio sistemi di miglioramento lato gaming (Snapdragon Elite Gaming Features) e lato audio (Snapdragon Sound Technology).

Il colosso però non ha intenzione di adagiarsi sugli allori, anzi, vuole continuare a crescere portando Snapdragon ad essere il cuore pulsante di molti più dispositivi facendo contestualmente aumentare anche la sua community di fan; per fare tutto ciò Qualcomm adotterà nuove tecniche creative, celebrando e modernizzando la sua iconografia.

In cosa consisterà questa nuova strategia?

Verranno introdotti cambiamenti dal punto di vista grafico e del logo

Verranno separati i brand Qualcomm e Snapdragon, col tempo quest’ultimo diverrà un marchio a sé stante.

Nuovi colori sono stati introdotti tra cui “Midnight, Gunmetal, Nichel, Snapdragon Red e Gold.

L’iconica “palla di fuoco” guadagnerà più spazio in nuovi assetti visuali.

Sarà adottata una semplificazione per quel che concerne i nomi delle piattaforme in modo da renderle più facilmente riconoscibili, cominciando dal nuovo flagship della serie Snapdragon 8.

Il colore oro verrà utilizzato solo per rappresentare i prodotti premium.

Non verrà più fatta diretta menzione al 5G in quanto ormai perfettamente integrato nei prodotti del marchio.

Gli elementi grafici distintivi sono stati ridisegnati in una chiave più moderna.

La divisione automotive è ora completamente brandizzata Snapdragon.

Si prospetta una nuova era per il brand Snapdragon il cui principale obbiettivo sarà quello di offrire performance di alto livello continuando a crescere sempre più.