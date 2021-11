Samsung Display è il più grande produttore al mondo di pannelli OLED di piccole dimensioni utilizzati in smartphone e tablet, tuttavia l’azienda realizza anche schermi OLED flessibili per gli smartphone pieghevoli.

Ora il colosso sudcoreano ha creato un nuovo sito Web per mostrare tutti i fattori di forma possibili per i suoi pannelli OLED pieghevoli.

Nel frattempo recenti indiscrezioni suggeriscono che Samsung Galaxy Z Fold4 non sarà dotato dell’alloggiamento slot per riporre la S Pen.

Samsung presenta i nuovi schermi pieghevoli Flex OLED

I display pieghevoli di Samsung denominati “Flex OLED” sono suddivisi in cinque sottocategorie: Flex Bar, Flex Note, Flex Square, Rollable Flex e Slidable Flex.

Flex Bar è destinato agli smartphone pieghevoli a conchiglia come Samsung Galaxy Z Flip3, mentre gli schermi Flex Note sono progettati per i notebook con schermi pieghevoli. Flex Square è invece realizzato per gli smartphone pieghevoli come Samsung Galaxy Z Fold 3.

Gli schermi Rollable Flex possono essere utilizzati in dispositivi con schermi arrotolabili, mentre il display Slidable Flex può essere utilizzato negli smartphone con schermo scorrevole.

Gli schermi Flex OLED di Samsung Display sono caratterizzati da un’elevata luminosità, riproduzione di contenuti HDR10+, un raggio di piegatura ridotto e una migliore protezione dello schermo (UTG) rispetto ai prodotti di aziende rivali, inoltre possono essere piegati più di 200.000 volte.

Samsung Galaxy Z Fold4 non avrà lo slot S Pen

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono previsti per la prossima estate, ma le prime indiscrezioni stanno già venendo a galla. Secondo un recente rapporto Samsung Galaxy S22 Ultra sarebbe dotato di uno slot S Pen, mentre Samsung Galaxy Z Fold4 non lo offrirebbe.

Ci sono molteplici sfide nella progettazione di uno smartphone pieghevole e questo potrebbe essere il motivo per cui Samsung avrebbe scelto di non inserire uno slot al suo interno. Vale la pena notare che la fonte afferma anche che il design Galaxy Z Fold4 non è stato completato ed è quindi ancora soggetto a modifiche fino all’inizio del 2022, quando Samsung dovrà completarlo per iniziare la produzione.

La serie Galaxy Note sembra essere defunta e la gamma Galaxy S22 Ultra sarà il sostituto più probabile.

