Torniamo a occuparci di OnePlus 10 Pro, uno degli smartphone che nel corso del prossimo anno daranno battaglia alla serie Samsung Galaxy S22 per conquistare il titolo di telefono più desiderato del 2022.

L’occasione giusta ci è fornita da una nuova anticipazione diffusa dal leaker Digital Chat Station, che nelle scorse ore si è soffermato sul comparto fotografico posteriore del prossimo smartphone di punta di OnePlus, ossia uno di quelli che dovrebbero essere i suoi principali punti di forza.

Nuovi dettagli sulla fotocamera di OnePlus 10 Pro

Il nuovo smartphone di OnePlus potrà contare su una tripla fotocamera e, a differenza di quanto ritenuto fino a questo momento, gli scatti macro saranno affidati ad un teleobiettivo “ordinario” in grado di garantire uno zoom ottico 3,3X e uno zoom digitale 30X mentre non vi dovrebbe essere un sensore periscopico.

Uno zoom ottico 3,3X non equivale a dire che OnePlus 10 Pro sarà in grado di garantire solo prestazioni mediocri in questo specifico settore (ci sono modelli che con un sensore di questo tipo riescono a farsi rispettare e offrire scatti di buona qualità) ma lo smartphone, ad ogni modo, non farà contenti gli utenti alla ricerca di un teleobiettivo ad alta risoluzione.

Del resto, nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto, in quanto il produttore cinese ha deciso di non montare un sensore periscopico nemmeno sui due precedenti modelli di punta dell’azienda, ossia OnePlus 9 Pro e OnePlus 8 Pro e ciò probabilmente non fa altro che confermarci che per OnePlus sono altre le priorità.

Ricordiamo che, stando alle ultime voci, la serie OnePlus 10 potrebbe esordire sul mercato in Cina già tra gennaio e febbraio, per poi arrivare negli altri Paesi a marzo. Staremo a vedere.

