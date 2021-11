Stando alle ultime anticipazioni, tra gli smartphone in arrivo nei prossimi mesi vi potrebbero essere anche due nuovi modelli pieghevoli di Samsung e Realme.

Un nuovo pieghevole per Samsung

Il 26 marzo 2021 Samsung ha depositato la richiesta di un brevetto presso il World Intellectual Property Office (WIPO) e la relativa documentazione di 72 pagine è stata pubblicata l’11 novembre 2021, permettendoci così di scoprire che il colosso coreano è al lavoro su un nuovo interessante smartphone pieghevole.

A caratterizzare tale device vi sono un form factor a doppia piegatura e una tecnologia di ricarica wireless inversa, soluzione già adottata dal colosso coreano in vari suoi smartphone.

Proprio la doppia piegatura rende necessari alcuni accorgimenti per consentire al sistema di ricarica inversa di funzionare, con la possibilità di posizionare il dispositivo da ricaricare in due diversi punti, ciò grazie alla presenza di due bobine di ricarica wireless.

Lo speciale form factor pensato da Samsung dovrebbe permettere agli utenti di visualizzare le informazioni necessarie tramite lo schermo anteriore, come ad esempio il livello di completamento del processo di ricarica e altri dati (se si sta ricaricando uno smartwatch potrebbero essere la frequenza cardiaca, il livello di stress, l’indice del sonno e la pressione sanguigna).

Resta da capire quando tale soluzione sarà pronta per raggiungere il mercato.

Ecco il design di Realme GT 2 Fold

Il primo smartphone pieghevole di Realme, il cui nome dovrebbe essere Realme GT 2 Fold, nelle scorse ore è apparso in Rete in alcuni schizzi che ci permettono di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Tra le sue caratteristiche dovremmo trovare un display interno da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici, entrambi AMOLED e con un foro per la fotocamera frontale in un angolo, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, una porta USB Type-C e una doppia fotocamera con sensori da 50 megapixel.

Stando alle indiscrezioni, Realme GT 2 Fold dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di oltre 1.000 euro. Staremo a vedere.