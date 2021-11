ho. Mobile lancia il “Black Friday al contrario”: 5 euro di ricarica omaggio per i nuovi clienti

Il Black Friday è ormai sempre più vicino – oggi è già iniziato su Amazon.it – e ho.Mobile ha riservato un’interessante sorpresa per coloro che decideranno di attivare un’offerta: fino al 30 novembre 2021 sarà infatti possibile ricevere una ricarica omaggio semplicemente utilizzando un coupon.

Come ricevere una ricarica omaggio di 5 euro con ho.Mobile

Approfittare della promo di ho.Mobile per il Black Friday è semplice: basterà quindi recarsi sul sito ufficiale di ho.Mobile, scegliere l’offerta desiderata e la modalità di consegna della SIM; durante l’acquisto si inserisce il codice coupon o, meglio, l’hashtag #CASHBLACK e si ottiene in questo modo la ricarica omaggio. Al primo rinnovo dell’offerta sottoscritta dal cliente, saranno accreditati sulla SIM attivata 5 euro di ricarica omaggio sul credito residuo.

Le modalità d’attivazione per ho. Mobile sono le solite, vale a dire online, con la possibilità di scegliere il ritiro della SIM in edicola o la consegna a casa tramite PosteItaliane, oppure direttamente in negozi fisici. Allora la promozione di oggi vi aiuterà a decidere a cambiare operatore e passare a ho.Mobile?