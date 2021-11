Da Waze e Sony Pictures una collaborazione a tema Ghostbusters: Afterlife

Nelle scorse ore la popolare applicazione di navigazione Waze e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato una curiosa collaborazione che celebrerà il nuovo film Ghostbusters: Afterlife e permetterà ai fan di personalizzare la propria esperienza di navigazione.

In particolare, in vista dell’ormai imminente debutto del film nelle sale cinematografiche – che in Italia avverrà il 18 novembre –, agli utenti di Waze viene offerta la possibilità di selezionare l’iconica Ecto-1 – che accompagna i Ghostbusters in giro per New York – come auto da visualizzare sull’applicazione di navigazione. Per farlo, è sufficiente cliccare “Il mio Waze”, entrare nelle Impostazioni, selezionare “Visualizzazione mappa”, poi “Icona auto” e infine scegliere Ghostbusters Ecto-1. Quest’esperienza di navigazione personalizzata rimarrà disponibile solo fino al 1 dicembre 2021.

In aggiunta a questo, la collaborazione persegue anche una finalità promozionale e infatti permette agli utenti di localizzare agevolmente i cinema mediante i Pin: passando nelle vicinanze di un cinema che proietta il film, sulla mappa verranno mostrate le insegne digitali con lo slogan “Divieto fantasmi”. Waze permetterà anche di acquistare comodamente i biglietti per il cinema direttamente dall’app attraverso l’opzione “Acquista biglietto” che comparirà cercando “cinema” come destinazione prima di mettersi in viaggio.

Dario Mancini, Regional Manager Italy & EMEA Emerging Markets di Waze, ha commentato in questi termini: «La nostra collaborazione con Sony Pictures è la prima al mondo a rendere disponibile l’esperienza Ghostbusters agli utenti. Abbiamo voluto celebrare l’attesissimo nuovo capitolo del famoso film creando un’esperienza in cui gli appassionati possono vivere a pieno l’attesa del ritorno dei Ghostbusters, localizzare le proiezioni della pellicola nei cinema italiani su Waze e personalizzare l’app con la propria Ecto-1. A partire da oggi, basterà prendere il proprio smartphone e attivare l’esperienza su Waze per farsi guidare dai Ghostbusters».

Elias Plishner, Executive Vice President, Worldwide Digital Marketing & Data Analytics di Sony Pictures Entertainment, ha dichiarato: «La sinergia tra Sony e Waze permette alle persone di essere accompagnate al cinema direttamente dall’app grazie alla Ecto-1 e assistere al nuovo film Ghostbusters: Afterlife. Abbiamo scelto un modo divertente per far sperimentare agli utenti l’iconica auto del film e allo stesso tempo aiutare gli automobilisti a trovare i biglietti per non perdersi l’attesissimo prossimo capitolo».

La versione più recente di Waze per Android è disponibile al download dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

