Dopo essere passata a un ciclo di aggiornamenti a 4 settimane, Google sta migliorando in maniera significativa e rapida il proprio browser Chrome che con la versione 96 stabile porta nuove opzioni che rendono più piacevole l’esperienza d’utilizzo e permettono di fruire meglio dei siti che visitiamo. Le nuove funzionalità sono però nascoste dai flag, ovvero il meccanismo grazie al quale Google “nasconde” le feature che non ritiene ancora definitivamente pronte per il rilascio al pubblico.

Google Chrome 96 stabile per Android ha aggiunto una feature molto utile per gli amanti della modalità scura ovvero la possibilità di attivarla o disattivarla a seconda dei siti e delle nostre preferenze. Una volta attivato il flag: chrome://flags/#darken-websites-checkbox-in-themes-setting sarà possibile trovare una nuova voce nel menù a tendina di destra che permetterà di visualizzare o meno il tema scuro nel sito che stiamo visualizzando. Questa voce sarà presente solo se si sta utilizzando la modalità scura a livello di sistema e sarà accompagnata da un’opzione nelle impostazioni che permetterà di gestire le preferenze sui siti dove vogliamo usare la dark mode.

Un’altra funzionalità implementata da Google nella nuova release stabile è la possibilità di stabilire lo zoom col quale visualizzare ogni pagina web che visitiamo. Questa rientra nelle opzioni di accessibilità e può essere attivata tramite il flag: chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom. Come nel caso precedente anche qui si può impostare un determinato zoom per ogni sito e l’accesso alla funzione è garantito dal menù a tendina che si apre quando si fa un tap sull’icona del lucchetto nella barra di ricerca. Qui sarà possibile impostare lo zoom per quella pagina senza dover accedere alle impostazioni di Chrome.

Un altro piccolo cambiamento riguarda la gestione dei file PNG che ora manterranno i metadata quando verranno copiati nella clipboard di sistema. Prima questo non avveniva e creava problemi nella gestione dei file.

