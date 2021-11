Da Fastweb arriva una nuova interessante soluzione dedicata agli utenti alla ricerca di un piano all inclusive: stiamo parlando di Fastweb Mobile Light.

Non si tratta di un’offerta nuova, nel senso che era già disponibile per gli utenti che decidono di effettuare la convergenza tra numerazioni fissa e mobile ma a partire da oggi e fino al 30 novembre 2021 (salvo eventuali proroghe) potrà essere attivata da tutti e senza vincoli particolari.

Fastweb Mobile Light disponibile per tutti per pochi giorni

A differenza del costo mensile adottato per il caso della convergenza (pari a 4,95 euro), da oggi il canone passa a 5,95 euro al mese, cifra che garantisce agli utenti la possibilità di usufruire di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e verso alcuni Paesi esteri (Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, San Marino, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria), 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati con incluso il supporto 5G.

Gli utenti che decideranno di attivare questa offerta in convergenza con il fisso, dovranno optare per il meccanismo di ricarica automatica (se non è disponibile il credito necessario sulla SIM, il canone mensile sarà addebitato sulla carta di credito o sul conto corrente bancario).

Gli utenti che attiveranno Fastweb Mobile Light senza convergenza potranno scegliere la modalità di Ricarica Pura, cioè con addebito del costo mensile sul credito residuo.

Sempre da oggi, inoltre, l’offerta Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese includerà 150 Giga di traffico dati (invece di 90 Giga) anche per i nuovi clienti di rete fissa che la attivano in convergenza con un numero fisso.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

