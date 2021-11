Dopo i video brevi Reels, Instagram ora introduce altre due funzionalità già molto popolari su TikTok. Una di queste è la sintesi vocale che fornisce una voce fuori campo robotica per i video, l’altra novità sono gli effetti per la voce.

Instagram introduce due funzionalità molto popolari su TikTok

Quando un utente digita del testo per i propri video di Instagram ora può ottenere una voce generata automaticamente in grado di leggerlo. La funzionalità si trova all’interno della bolla di testo nell’angolo in basso a sinistra e offre due opzioni vocali disponibili prima di pubblicare il video.

Oltre alla funzionalità “Text-to-Speech”, Instagram ha anche lanciato “Voice Effects for Reels” con la quale i creatori di contenuti possono modificare la loro voce come preferiscono con la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni, come ad esempio gli effetti “elio” e “gigante”.

Instagram ha già implementato entrambi gli strumenti audio, quindi gli utenti possono provarli subito per dare una ventata di freschezza ai loro contenuti.

Recentemente Instagram ha iniziato a testare anche una funzionalità per evitare di abusare del social, inoltre presto la piattaforma lancerà gli abbonamenti per i creatori di contenuti per consentire loro di utilizzare un nuovo modello di monetizzazione.

Potrebbe interessarti: Facebook a malincuore rinuncia al suo sistema di Riconoscimento facciale