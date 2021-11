Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori di Instagram è al lavoro su una funzionalità che dovrebbe aiutare gli utenti a non abusare di questo popolare social network e, a quanto pare, i test sono arrivati ad un buon punto e si avvicina il momento del suo rilascio a livello globale.

Take a Break, questo il nome della funzionalità di cui stiamo parlando, è studiata per ricordare agli utenti che stanno trascorrendo troppo tempo sulla piattaforma e fa esattamente ciò che suggerisce il suo stesso nome, ossia consiglia loro di prendersi una pausa.

Così come viene spiegato da Adam Mosseri su Twitter, la nuova funzione di Instagram invita gli utenti a interrompere l’utilizzo del social dopo un certo tempo di attività sull’app (10, 20 o 30 minuti).

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021