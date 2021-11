Dopo un periodo di pausa lungo diversi mesi, Action Launcher potrebbe ricevere un nuovo importante aggiornamento. La popolare applicazione per Android, ferma alla versione 47 introdotta a marzo, dovrebbe ricevere un update con elementi del Material You di Android 12.

Il Material You di Android 12 in arrivo su Action Launcher?

Action Launcher è uno dei launcher più popolari a disposizione sul Google Play Store e integra tante possibilità di personalizzazione per gli smartphone Android, che toccano temi, cartelle, barra di ricerca Google, widget e tanto altro, con in più la compatibilità ai vari icon pack. L’ultimo update dell’app risale a diversi mesi fa e ha portato la versione 47, ma pare che le cose stiano per cambiare.

Lo sviluppatore di Action Launcher, Chris Lacy, ha infatti lasciato intendere che dopo una lunga pausa dovrebbe arrivare un aggiornamento in stile Material You. Dettagli non ne abbiamo, né sulle possibili tempistiche né sulla quantità di novità che potrebbero essere introdotte, ma perlomeno sembra essersi “mosso” qualcosa.

Continuate a seguirci perché vi terremo sicuramente aggiornati sull’evolversi della situazione nel corso delle prossime settimane. Non vedete l’ora di poter mettere le mani su un aggiornamento di Action Launcher con il Material You, vero? Fateci sapere quali novità vi piacerebbe avere con la prossima release dell’app per Android. Nel frattempo potete verificare di disporre dell’ultima versione attraverso il badge qui in basso.

Leggi anche: migliori launcher per Android