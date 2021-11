Sebbene il design e le specifiche di Samsung Galaxy A13 siano già trapelate, una nuova indiscrezione fornisce maggiori informazioni sul prossimo smartphone entry-level del colosso sudcoreano.

Altre voci di corridoio suggeriscono invece che Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ saranno dotati di una fotocamera frontale da 10 MP.

Emergono informazioni su Galaxy A13 e sui suoi colori

Secondo GalaxyClub, Samsung lancerà il Galaxy A13 nelle due varianti 4G (SM-A135F) e 5G (SM-A136B), inoltre questo smartphone sarà disponibile in almeno quattro varianti di colore: nero, blu, arancione e bianco.

Potrebbero esserci alcune differenze tra il Samsung Galaxy A13 e il Galaxy A13 5G. Uno di questi smartphone potrebbe avere una fotocamera aggiuntiva sul retro, inoltre potrebbero utilizzare chipset diversi.

Samsung Galaxy S22 e S22+ avrebbero una fotocamera frontale da 10 MP

La fotocamera frontale è una delle componenti più conservatrici degli smartphone Samsung Galaxy S e il 2022 pare non smentire la tradizione dell’azienda. Sembra infatti che per il quarto anno consecutivo Samsung non cambierà la risoluzione della fotocamera selfie dei suoi smartphone di punta a eccezione dei modelli Ultra.

I prossimi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ avrebbero quindi una fotocamera frontale con una risoluzione ancora di 10 MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe invece offrire una fotocamera selfie con una risoluzione di 40 MP, ma anche questa è invariata da diversi anni.

Secondo quanto trapelato ieri Samsung prevede di presentare gli smartphone della gamma Galaxy S22 l’8 febbraio e di rilasciarli 10 giorni dopo.

