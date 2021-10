Il Samsung Galaxy A13 5G è destinato a debuttare nei primi mesi del 2022 e a rimpolpare le fila della famiglia di smartphone economici Samsung che possono vantare la presenza del 5G.

Nelle scorse settimane lo smartphone era stato al centro di alcuni rumor di minore entità ma adesso un leak incredibile per proporzioni e dettagli, firmato dal solito e affidabile leaker @OnLeaks, ne ha completamente svelato le specifiche tecniche e l’estetica generale grazie ad alcuni render in 5K e video a 360 gradi.

And here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA13 5G! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)

On behalf of @ZoutonUS -> https://t.co/9P4NunamXP pic.twitter.com/x2EbB3JzaT

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 9, 2021