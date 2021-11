Le applicazioni di Google continuano a macinare record su record e nelle scorse ore un’altra delle sue app è riuscita a superare il traguardo dei 10 miliardi di download: stiamo parlando di Speech Services by Google.

Ricordiamo che solo qualche giorno fa è toccato a Google Maps fare registrare questo prestigioso risultato, andando così a fare compagnia ad altre due popolari applicazioni del colosso di Mountain View come YouTube e Google Play Services.

Anche per Speech Services by Google arriva il traguardo di 10 miliardi di download

Speech Services by Google (app nota in passato con il nome di “Google Text-to-speech”) è il motore a livello di sistema che genera la dettatura per i dispositivi Android con Google Mobile Services ed è sfruttato da molti servizi dedicati alla lettura dei contenuti visualizzati sullo schermo del device (ciò grazie anche al supporto a 67 dialetti distinti).

Da Google Maps alle app per la registrazione, dalle soluzioni dedicate all’accessibilità a quelle dotate di un sistema di ricerca vocale, sono davvero numerose le applicazioni che ricorrono alla tecnologia offerta da Speech Services by Google, che pur essendo poco conosciuta può essere considerata una delle colonne portanti dell’ecosistema di Google.

Così come Google Play Services, la prima app del colosso di Mountain View ad avere raggiunto la straordinaria quota di 10 miliardi di installazioni, anche Speech Services by Google è un po’ avvantaggiata dal fatto di essere pre-installata su tutti i dispositivi basati sul sistema operativo mobile dell’azienda: in pratica, non sono gli utenti a scegliere di installarla, trovandola già sul device alla prima accensione.

Se siete curiosi di saperne di più sulle funzionalità di Speech Services by Google e sulle sue potenzialità, potete visitare la pagina ad essa dedicata sul Google Play Store, raggiungibile attraverso il seguente badge:

