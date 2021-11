Samsung ha annunciato un importante novità hardware legato al mondo mobile e non solo: le RAM LPDDR5X. Si tratta di una importante novità per il colosso sudcoreano che, sfruttando il processo produttivo a 14 nm, è riuscito a realizzare RAM LPDDR5X da 16 GB circa 1.3 volte più veloci del modello precedente.

Ecco le RAM LPDDR5X di Samsung

“Negli ultimi anni, i segmenti di mercato iperconnessi come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata (AR) e il metaverso, che si basano su un’elaborazione dati su larga scala estremamente veloce, si sono rapidamente espansi“, dichiara SangJoon Hwang, Senior Vice President e Head of the DRAM Team di progettazione presso Samsung Electronics. “Il nostro LPDDR5X amplierà l’uso della memoria ad alte prestazioni e basso consumo oltre gli smartphone e porterà nuove funzionalità alle applicazioni edge basate sull’intelligenza artificiale su server e persino automobili“.

Ogni chip di RAM LPDDR5X di Samsung ha una capacità di 16 GB ed è anche il 20% meno esoso rispetto alla passata generazione, mentre la nuova ampiezza di banda a 8.5 Gbps garantisce un importante incremento di velocità se comparato ai 6.4 Gbps della RAM LPDDR5. I nuovi chip troveranno posto nelle nuove generazioni di smartphone, tablet, notebook e anche dispositivi AR/VR.

In molti si chiedono se le RAM LPDDR5X svelate quest’oggi troveranno posto all’interno della serie Samsung Galaxy S22: è ancora presto per dare una risposta certa a questa domanda, ma c’è una buona probabilità che sarà così considerando che le RAM LPDDR5 sono state impiegate su Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S21.

Potrebbe interessarti anche: Rivoluzione Samsung: sui Galaxy S22 sono in arrivo i SoC Qualcomm, anche in EU

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria