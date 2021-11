Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale di Qualcomm Snapdragon 898, aumenta la curiosità tra appassionati e addetti ai lavori per quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del prossimo processore di punta dell’offerta di Qualcomm, ossia quello che probabilmente sarà usato sulla maggior parte degli smartphone di fascia alta e premium che saranno lanciati nel corso del 2022.

Allo stato attuale la data precisa di presentazione ufficiale di Qualcomm Snapdragon 898 (nome in codice SM8450) non è ancora conosciuta ma, stando a quanto è stato rivelato dal leaker Digital Chat Station, la nuova CPU dovrebbe essere lanciata entro la fine di questo mese.

Qualcomm Snapdragon 898 in arrivo a novembre

Qualcomm avrebbe deciso di anticipare di qualche settimana la presentazione del suo nuovo atteso processore e subito dopo dovrebbero essere annunciati anche gli smartphone che lo faranno esordire sul mercato (tra di essi vi saranno quelli della serie Xiaomi 12).

Oltre a Xiaomi, partner di lunga data di Qualcomm, anche altri produttori avranno l’onore di lanciare sin dai primi mesi di disponibilità del suo nuovo processore degli smartphone animati da esso, come Samsung, Motorola, Vivo, OPPO e Huawei.

Realizzata con il processo produttivo a 4 nm di Samsung, la CPU Qualcomm Snapdragon 898 dovrebbe poter contare su una doppia architettura 3400 con l’unità di elaborazione grafica Adreno 730. La frequenza della CPU octa core dovrebbe essere di 1,79 GHz, con la possibilità di un overclock per garantire una potenza maggiore (ovviamente con una minore attenzione per i consumi della batteria).

Pur non essendo stato ancora presentato tale processore, già in Rete sono emerse delle anticipazioni sul possibile lancio del suo presunto successore, ossia Qualcomm Snapdragon 898+ (come in codice SM8475), che dovrebbe essere in programma per la metà del prossimo anno.

Una cosa pare essere già certa: nel 2022 Qualcomm, Samsung e Apple si daranno battaglia per conquistare l’ambito titolo di processore più potente del settore mobile.